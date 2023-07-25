¿Qué conclusiones sacas de cada escenario?

Escenario A: la creación de un puente peatonal hacia el este mejora las conexiones entre los modos de transporte y ofrece un mejor servicio al nuevo distrito norte. Sin embargo, las importantes subidas y bajadas de la pasarela peatonal (>16 metros de diferencia acumulada de altitud) y la concentración de acceso ferroviario al final del andén hacen que este camino sea menos atractivo en favor del existente. Se crearía una entrada común al actual subterráneo y al futuro puente peatonal para el acceso sur a la estación.

La pasarela peatonal no es accesible para ciclistas. El subterráneo público existente está abierto a peatones y ciclistas a pie.

Escenario B: la creación de un subsuelo de una sola planta situado en el centro de los andenes facilita las rutas de pasajeros y permite optimizar las conexiones (líneas D y R situadas en el centro de los andenes), lo que lo hace atractivo. Este paso permite dedicar el actual subsuelo público a las bicicletas.

El trabajo es más complejo, pero tendrá un impacto limitado en el tráfico ferroviario.

Escenario C: este escenario "mixto" ofrece un túnel subterráneo reservado exclusivamente para el acceso a los andenes de las líneas D y R y una pasarela peatonal dedicada a peatones hacia el este. Por otro lado, la multiplicación de accesos al centro, la creación de enlaces exclusivos que complican las rutas peatonales y la fuerte pendiente del puente peatonal hacen que este escenario sea menos atractivo.

El subterráneo público existente estaría abierto a peatones y ciclistas a pie.