¿Quiénes son los líderes del proyecto?

Île de France Mobilités es la propietaria del proyecto. Gestiona los estudios en estrecha colaboración con socios como el Estado, autoridades locales y operadores de transporte (SNCF, RATP).

El Estado, la región de Île-de-France, el Departamento de Seine-et-Marne, la Comunidad de Aglomeración Melun Val-de-Seine y Île de France Mobilités, el propietario del proyecto, financian los estudios de viabilidad (DOCP, Schematic, etc.);

La siguiente fase de estudios más detallados, conocida como el Diagrama Esquemático, permitirá determinar los perímetros de gestión del proyecto y las claves de financiación asociadas.