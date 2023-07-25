ReurbanizaciónPôle-gare de Melun
¿Quiénes son los líderes del proyecto?
Île de France Mobilités es la propietaria del proyecto. Gestiona los estudios en estrecha colaboración con socios como el Estado, autoridades locales y operadores de transporte (SNCF, RATP).
El Estado, la región de Île-de-France, el Departamento de Seine-et-Marne, la Comunidad de Aglomeración Melun Val-de-Seine y Île de France Mobilités, el propietario del proyecto, financian los estudios de viabilidad (DOCP, Schematic, etc.);
La siguiente fase de estudios más detallados, conocida como el Diagrama Esquemático, permitirá determinar los perímetros de gestión del proyecto y las claves de financiación asociadas.