Consulta pública del 7 de noviembre al 9 de diciembre de 2024: ¡infórmate y exprésate!
Publicado el
Del 7 de noviembre al 9 de diciembre de 2024, la investigación pública sobre el proyecto de remodelación del centro de la estación de Noisy-le-Sec tiene como objetivo garantizar la información y participación pública. La investigación pública está siendo llevada a cabo por un comisionado independiente de investigación, Jordan BONATY, bajo el amparo de la prefectura de Seine-Saint-Denis. Esto debería permitir obtener una declaración de utilidad pública (DUP) con vistas a la continuación del proyecto. Durante este momento tan importante en la vida del proyecto, dispones de varios medios de información y participación.
Más información sobre el proyecto
Consulte el expediente de investigación en formato papel en el Ayuntamiento de Noisy-le-Sec (Centro Administrativo, 1 rue de Chaâlons) o digitalmente en la página web oficial del registro digital.
Habla con el Comisionado de Investigación durante el horario de oficina
- Jueves 7 de noviembre de 9:00 a 12:00 en el Ayuntamiento de Noisy-le-Sec, en el Centro Administrativo – Salle des permanences (1 rue de Chaâlons 93130 Noisy-le-Sec)
- Miércoles 20 de noviembre de 16:00 a 19:00 en la sala polivalente Jean Renoir (9 rue Jean Renoir 93130 Noisy-le-Sec)
- Sábado 30 de noviembre de 9:00 a 12:00 en el ayuntamiento de Noisy-le-Sec, en el Ayuntamiento – Salle des permanences (Place du Maréchal Foch 93130 Noisy-le-Sec)
- Lunes 9 de diciembre de 14:30 a 17:30 en el Ayuntamiento de Noisy-le-Sec, en el Centro Administrativo – Salle des permanences (1 rue de Chaâlons 93130 Noisy-le-Sec)
Participa enviando tu reseña
- En el registro digital
- Por correo electrónico a [email protected]
- En el registro en papel disponible en el Ayuntamiento de Noisy-le-Sec (Centro Administrativo, 1 rue de Chaâlons).
- Por correo a la atención de:
Señor Comisionado Investigador,
Investigación pública sobre el proyecto de remodelación del centro de la estación Noisy-le-Sec
Ayuntamiento de Noisy-le-Sec
Dirección de Proyectos Urbanos
Centro Administrativo
1 rue de Chaâlons 93130 Noisy-le-Sec