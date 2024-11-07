Del 7 de noviembre al 9 de diciembre de 2024, la investigación pública sobre el proyecto de remodelación del centro de la estación de Noisy-le-Sec tiene como objetivo garantizar la información y participación pública. La investigación pública está siendo llevada a cabo por un comisionado independiente de investigación, Jordan BONATY, bajo el amparo de la prefectura de Seine-Saint-Denis. Esto debería permitir obtener una declaración de utilidad pública (DUP) con vistas a la continuación del proyecto. Durante este momento tan importante en la vida del proyecto, dispones de varios medios de información y participación.