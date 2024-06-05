Adopción del Plan Planificador (SDP) del proyecto

Tras la continuación de los estudios, el Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités aprobó el 7 de diciembre de 2023 el Diagrama Esquemático (SDP) del proyecto para la remodelación del centro de la estación de Noisy-le-Sec, así como el expediente de investigación de servicios públicos (DEUP).

¿Qué es el diagrama esquemático?

El diagrama esquemático se utiliza para compilar el archivo de investigación antes de la declaración de utilidad pública. Define el programa funcional de la operación en términos de integración urbana y calidad ambiental, funcionamiento, seguridad, intermodalidad y teniendo en cuenta las lecciones aprendidas y los compromisos derivados de la consulta. Además, especifica el coste y el calendario del proyecto considerando los riesgos y posibles peligros. El programa se decidirá de forma definitiva tras la investigación pública, al finalizar los llamados estudios previos al proyecto.

A continuación se encuentra la deliberación del Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités y el diagrama de principios completo.