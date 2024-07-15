¡Las actas de la reunión pública del 19 de junio están en línea!
Publicado el
El miércoles 19 de junio, los equipos de Île-de-France Mobilités acudieron a reunirse con vosotros para presentar el progreso del proyecto de remodelación del centro de la estación de Noisy-le-Sec desde la consulta preliminar y para responder a vuestras preguntas ante la consulta pública, prevista para el otoño de 2024.
Puedes consultar el acta de la reunión a continuación y en la biblioteca de medios.
¡Mantente informado!
Para asegurarte de no perderte ninguna noticia sobre el proyecto de remodelación del centro de la estación de Noisy-le-Sec y para estar informado de las fechas y modalidades de la investigación pública prevista para el otoño de 2024, suscríbete a las noticias del proyecto.
Foto de la reunión pública del 19 de junio