¡Las actas de la reunión pública del 19 de junio están en línea!

El miércoles 19 de junio, los equipos de Île-de-France Mobilités acudieron a reunirse con vosotros para presentar el progreso del proyecto de remodelación del centro de la estación de Noisy-le-Sec desde la consulta preliminar y para responder a vuestras preguntas ante la consulta pública, prevista para el otoño de 2024.

Puedes consultar el acta de la reunión a continuación y en la biblioteca de medios.