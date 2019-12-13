¡Los resultados de la consulta están disponibles!

Del 25 de marzo al 26 de abril de 2019, la consulta sobre la remodelación del centro de la estación Noisy-le-Sec permitió recopilar las opiniones de los usuarios y residentes locales sobre el proyecto, identificar mejor sus expectativas y así ajustar el proyecto lo más fielmente posible a las necesidades del territorio y sus habitantes. En total, se recogieron cerca de 400 opiniones, agradecemos a todos los participantes.

El informe elaborado por Île-de-France Mobilités, sus anexos y su resumen ya están disponibles.

Este informe presenta un análisis cuantitativo y cualitativo de las opiniones recogidas, comentarios y preguntas expresadas por los participantes durante la consulta, así como de las lecciones aprendidas por Île-de-France Mobilités.

El proyecto para remodelar el centro de la estación Noisy-le-Sec está en marcha y continuará el próximo año con la finalización de los estudios técnicos. Posteriormente, se llevará a cabo el diagrama esquemático y la investigación pública. En caso de una opinión favorable de la prefectura, el proyecto obtendrá una Declaración de Utilidad Pública, requisito previo para el inicio de las obras.