¡El proyecto declarado de utilidad pública!
Publicado el
La declaración de utilidad pública del proyecto fue pronunciada el 29 de septiembre de 2025 por el prefecto de Seine-Saint-Denis, tras la opinión favorable del comisionado investigador en febrero de 2025 y la declaración del proyecto aprobada por la Junta Directiva de Île-de-France Mobilités en julio de 2025. Confirma el interés general del proyecto.
La declaración de utilidad pública (DUP) es un paso decisivo hacia la finalización de la operación.
Septembre 2025