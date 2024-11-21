Poste - Estación

ReurbanizaciónPôle-gare Noisy-le-Sec

Consulta pública hasta el 9 de diciembre de 2024: ¡infórmate y expresaos!

Publicado el

Hasta el 9 de diciembre de 2024, infórmate y exprésate sobre el proyecto para remodelar el centro de la estación Noisy-le-Sec. Durante este momento tan importante en la vida del proyecto, dispones de varios medios de información y participación.

Consulta el expediente de consulta pública en línea

Lee el boletín especial sobre la investigación pública

PDF

 -  631.6 KB
Procedimientos para participar en la investigación pública

Más información sobre el proyecto

Consulte el expediente de investigación en formato papel en el Ayuntamiento de Noisy-le-Sec (Centro Administrativo, 1 rue de Chaâlons) o digitalmente en la página web oficial del registro digital.

Habla con el Comisionado de Investigación durante las próximas sesiones

  • Sábado 30 de noviembre de 9:00 a 12:00 en el ayuntamiento de Noisy-le-Sec, en el Ayuntamiento – Salle des permanences (Place du Maréchal Foch 93130 Noisy-le-Sec)
  • Lunes 9 de diciembre de 14:30 a 17:30 en el Ayuntamiento de Noisy-le-Sec, en el Centro Administrativo – Salle des permanences (1 rue de Chaâlons 93130 Noisy-le-Sec)

Participa enviando tu reseña

  • En el registro digital
  • Por correo electrónico a [email protected]
  • En el registro en papel disponible en el Ayuntamiento de Noisy-le-Sec (Centro Administrativo, 1 rue de Chaâlons).
  • Por correo a la atención de:
    Señor Comisionado Investigador,
    Investigación pública sobre el proyecto de remodelación del centro de la estación Noisy-le-Sec
    Ayuntamiento de Noisy-le-Sec
    Dirección de Proyectos Urbanos
    Centro Administrativo
    1 rue de Chaâlons 93130 Noisy-le-Sec

