Poste - Estación

ReurbanizaciónPôle-gare Noisy-le-Sec

La investigación pública en 2024

Al final de la consulta, el expediente de investigación pública del proyecto fue presentado y examinado por los servicios estatales. Este expediente se centra en particular en todos los ajustes realizados al proyecto por Île-de-France Mobilités tras los distintos momentos de encuentro con el público. De hecho, el proyecto se está volviendo cada vez más concreto y las diversas preguntas que aún se podían plantear hace cinco años casi todas han sido respondidas.

La investigación pública se divide en tres fases:

  • Preparación para la encuesta
  • La duración de la investigación
  • La investigación posterior

La investigación pública tendrá lugar del 7 de noviembre al 9 de diciembre de 2024. Para esta investigación pública dirigida por la Prefectura de Seine-Saint-Denis, el tribunal administrativo de Montreuil ha nombrado un comisario investigador independiente.

Diagrama del progreso de la investigación de interés público sobre la remodelación del centro de la estación Noisy-le-Sec

¿Cuándo y cómo participar?

Del 7 de noviembre al 9 de diciembre de 2024, hay varias formas de participar para que puedas opinar sobre el proyecto de remodelación del centro de la estación Noisy-le-Sec.

¿Quieres saberlo todo sobre el proyecto?

Todos los documentos que componen el expediente de investigación pueden consultarse en la plataforma dedicada a la investigación.

Consulta el expediente de consulta pública en línea

Más información sobre el proyecto

Consulte el expediente de investigación en formato papel en el Ayuntamiento de Noisy-le-Sec (Centro Administrativo, 1 rue de Chaâlons) o digitalmente en la página web oficial del registro digital.

Consulta el archivo en el registro digital

Habla con el Comisionado de Investigación durante el horario de oficina

  • Jueves 7 de noviembre de 9:00 a 12:00 en el Ayuntamiento de Noisy-le-Sec, en el Centro Administrativo – Salle des permanences (1 rue de Chaâlons 93130 Noisy-le-Sec)
  • Miércoles 20 de noviembre de 16:00 a 19:00 en la sala polivalente Jean Renoir (9 rue Jean Renoir 93130 Noisy-le-Sec)
  • Sábado 30 de noviembre de 9:00 a 12:00 en el ayuntamiento de Noisy-le-Sec, en el Ayuntamiento – Salle des permanences (Place du Maréchal Foch 93130 Noisy-le-Sec)
  • Lunes 9 de diciembre de 14:30 a 17:30 en el Ayuntamiento de Noisy-le-Sec, en el Centro Administrativo – Salle des permanences (1 rue de Chaâlons 93130 Noisy-le-Sec)

Participa enviando tu reseña

  • En el registro digital
  • Por correo electrónico a [email protected]
  • En el registro en papel disponible en el Ayuntamiento de Noisy-le-Sec (Centro Administrativo, 1 rue de Chaâlons).
  • Por correo a la atención de:
    Señor Comisionado Investigador,
    Investigación pública sobre el proyecto de remodelación del centro de la estación Noisy-le-Sec
    Ayuntamiento de Noisy-le-Sec
    Dirección de Proyectos Urbanos
    Centro Administrativo
    1 rue de Chaâlons 93130 Noisy-le-Sec