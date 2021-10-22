La investigación pública en 2024

Al final de la consulta, el expediente de investigación pública del proyecto fue presentado y examinado por los servicios estatales. Este expediente se centra en particular en todos los ajustes realizados al proyecto por Île-de-France Mobilités tras los distintos momentos de encuentro con el público. De hecho, el proyecto se está volviendo cada vez más concreto y las diversas preguntas que aún se podían plantear hace cinco años casi todas han sido respondidas.

La investigación pública se divide en tres fases:

Preparación para la encuesta

La duración de la investigación

La investigación posterior

La investigación pública tendrá lugar del 7 de noviembre al 9 de diciembre de 2024. Para esta investigación pública dirigida por la Prefectura de Seine-Saint-Denis, el tribunal administrativo de Montreuil ha nombrado un comisario investigador independiente.