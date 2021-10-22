La consulta preliminar de 2019

Del 25 de marzo al 26 de abril de 2019, Île-de-France Mobilités organizó una consulta preliminar sobre el proyecto del centro de la estación Noisy-le-Sec. Se invitó a todos los residentes locales, usuarios, empresas, asociaciones y comunidades a participar para enriquecer el proyecto y hacer que evolucionara para que respondiera mejor a las necesidades y expectativas del territorio.

Durante la consulta preliminar, el público pudo intercambiar con Île-de-France Mobilités en varias reuniones y participar mediante diferentes modalidades: durante intercambios con el equipo del proyecto, en la web mediante el formulario de contribución y finalmente por correo con los cupones T adjuntos al folleto distribuido en el territorio.