La consulta preliminar de 2019
Del 25 de marzo al 26 de abril de 2019, Île-de-France Mobilités organizó una consulta preliminar sobre el proyecto del centro de la estación Noisy-le-Sec. Se invitó a todos los residentes locales, usuarios, empresas, asociaciones y comunidades a participar para enriquecer el proyecto y hacer que evolucionara para que respondiera mejor a las necesidades y expectativas del territorio.
Durante la consulta preliminar, el público pudo intercambiar con Île-de-France Mobilités en varias reuniones y participar mediante diferentes modalidades: durante intercambios con el equipo del proyecto, en la web mediante el formulario de contribución y finalmente por correo con los cupones T adjuntos al folleto distribuido en el territorio.
339Contribuciones recibidas
2Reuniones de viajeros
1Reunión pública
1Caminata-taller
339Reseñas recopiladas
La cuestión del desarrollo del patio de entrada fue el tema más representado, en particular por los tres escenarios presentados. Los otros temas destacados se centraron especialmente en otros aspectos relacionados con el desarrollo de la estación (el edificio de pasajeros y la pasarela, la intermodalidad alrededor de la estación, etc.).
Los resultados de la consulta
Los resultados de esta consulta, las lecciones aprendidas y las orientaciones adoptadas para el resto del proyecto fueron aprobados por el Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités el 12 de diciembre de 2019.