Poste - Estación

ReurbanizaciónPôle-gare Noisy-le-Sec

Investigación pública

Actualizado el

Declaración de utilidad pública

Document IMG

Decreto prefectural

Septembre 2025

PDF

Apéndice 1

Plan général des travaux

PDF

Apéndice 2

Déclaration de projet

PDF

Apéndice 3

Synthèse des consultations du public

Declaración del proyecto Île-de-France Mobilités

Document IMG

Declaración del proyecto

Juillet 2025

Comunicación legal

Document IMG

Orden de apertura de la investigación pública

Octobre 2024

Document IMG

Aviso de investigación pública

Novembre 2024

El informe y las conclusiones del comisionado investigador

PDF

Informe de Investigación Pública

Février 2025

PDF

Opiniones y aportaciones fundamentadas

Février 2025

El expediente de la investigación pública

Guía de lectura

PDF

Guía de lectura

Habitaciones A a D

PDF

R - Propósito de la investigación

PDF

B - Nota explicativa

PDF

C - Plano del sitio

PDF

D - Plan general de las obras

Pruebas E - Estudio de impacto

PDF

E0 - Preámbulo

PDF

E1 - Resumen no técnico

PDF

E2 - Variantes de sustitución

PDF

E3 - Descripción del proyecto

PDF

E4 - Estado inicial

PDF

E5 - Impactos y medidas

PDF

E6 - Impactos acumulativos

PDF

E7 - Vulnerabilidad

PDF

E8 - Infraestructura de transporte

PDF

E9 - Impactos de Natura 2000

PDF

E10 - Métodos y autores

Pruebas F a H

PDF

F - Evaluación resumida del gasto

PDF

G - Evaluación socioeconómica

PDF

H - Anexos, opinión emitida sobre el proyecto y respuesta del propietario del proyecto