El proyecto contempla la creación de un patio alto a nivel de la rue Jaurès, un patio bajo al nivel de la rue de la Gare y un enlace urbano que incluye una rampa para personas con movilidad reducida. Estos espacios serán adaptados y adaptados para promover el tráfico de pasajeros. También se plantarán con vegetación para convertirlos en lugares agradables para la espera y los intercambios intermodales.
Los principios de desarrollo y funcionamiento
El proyecto de remodelación del centro de la estación se divide en dos perímetros:
- El perímetro ferroviario correspondiente a la estación (edificio de pasajeros, pasarela, paso inferior y andenes);
- El perímetro intermodal corresponde a espacios públicos para intercambios intermodales (patios, carreteras).
Mapa del perímetro de estudio cercano y del perímetro operativo, ferroviario e intermodal
Los desarrollos seleccionados en el perímetro ferroviario
Un nuevo puente peatonal y un nuevo edificio para pasajeros
El proyecto final incluye la creación de un nuevo edificio de pasajeros de dos plantas y un nuevo puente peatonal, más grande y funcional, para acomodar a más pasajeros en el futuro. La pasarela peatonal existente se mantendrá únicamente para la salida de pasajeros.
La nueva pasarela peatonal se situará en el centro de los andenes existentes. Proporcionará acceso a todos los andenes mediante escaleras mecánicas en el lado oeste y escaleras en el lado este. Cada andén también será accesible mediante un ascensor, situado en el centro de la pasarela peatonal. La nueva pasarela peatonal estará equipada con 5 escaleras fijas, 5 escaleras mecánicas y 5 ascensores para acceder a los distintos andenes. Así, todas las plataformas serán accesibles para PRM y las rutas PRM estarán garantizadas en dichas plataformas.
El nuevo edificio de pasajeros, que se extiende sobre 1000 m² en dos niveles, es el elemento esencial del proyecto del hub, ya que será el nuevo punto de intercambio de la estación Noisy-le-Sec, permitiendo que los pasajeros sean acompañados desde el patio peatonal hasta la nueva pasarela peatonal. También es el principal marcador urbano del centro de la estación de Noisy-le-Sec y debe dirigir naturalmente a los pasajeros hacia los andenes de la estación. Está situada a lo largo de las vías ferroviarias existentes, entre el paso subterráneo (PASO) y el patio superior. Ha sido diseñado para ser lo más compacto posible en términos de superficie, con el fin de reducir el impacto de carbono asociado a su construcción. Su tejado estará vegetado para gestionar el agua de lluvia y asegurar una mejor integración urbana. La relación entre los niveles superior e inferior del edificio de pasajeros está asegurada por una escalera y un ascensor accesibles para personas con movilidad reducida.
La remodelación del puente peatonal existente
La pasarela peatonal existente se mantuvo solo en la dirección de las salidas de la estación para facilitar el tráfico de pasajeros, creando así más salidas posibles desde los andenes.
Nuevos refugios en los muelles
La demolición y reconstrucción de los refugios son necesarias para la construcción del puente peatonal. Como parte del proyecto del centro, se planea demoler los 3 refugios existentes en los andenes y reconstruir 3 nuevos refugios en los andenes 1, 3 y 4, para proteger a los pasajeros del mal tiempo durante el tiempo de espera. El andén 2 no estará equipado con nuevos refugios porque el RER E no lo sirve.
Los desarrollos seleccionados en el perímetro intermodal
La creación de patios delanteros
El patio superior también incluirá la ampliación de la acera detrás de la estación T1, posible gracias a la demolición de la Rotonda.
El patio inferior se extenderá hasta la parte sin salida de la Rue de la Gare y estará cerrado al tráfico por carretera, salvo para ciertos usos específicos. La remodelación de la Rue de la Gare consiste en modificar completamente los espacios públicos y verdonar el área alrededor de la calle. Así, los peatones disfrutarán de un espacio tranquilo. Se mantendrá el acceso por carretera necesario para los residentes locales y las funciones logísticas relacionadas con la estación.
El enlace peatonal entre los patios superior e inferior
El enlace peatonal entre el patio superior e inferior, accesible para personas con movilidad reducida, se realizará mediante una rampa. La rampa forma un enlace entre los dos patios delanteros de la estación, creando un espacio ajardinado más acogedor.
Aparcamiento para bicicletas
El proyecto planea desplegar plazas de aparcamiento para bicicletas de forma equilibrada entre los niveles superior e inferior del grupo. Se instalarán 270 plazas de aparcamiento para bicicletas en el nivel superior de la estación, además de las 480 plazas previstas a partir de 2025 en el nivel inferior. El proyecto proporciona espacios de taquilla seguros y espacios protegidos gratuitos.
Desarrollo de carreteras - Parte alta
El proyecto planea limitar el tráfico en la parte superior de la estación, que actualmente es de doble sentido, y el tráfico entre la Avenida Bir-Hakeim y la Rue Jean Jaurès solo será permitido para autobuses y bicicletas. Los vehículos que salgan del puente Gallieni se dirigirán hacia la Avenida Bir-Hakeim y luego hacia la Rue Dombasle. El tráfico estará prohibido en el Boulevard de la République entre la Rue Jean Jaurès y el Boulevard Michelet en dirección oeste a este, y solo se permitirán autobuses y bicicletas.
También se ofrecerá una ruta ciclista en el Boulevard de la République. Por último, el proyecto también pretende ofrecer áreas de espera más cualitativas para las paradas de autobús, ampliando las aceras del Boulevard de la République.
Situación proyectada del plan de tráfico alrededor del nudo de la estación Noisy-le-Sec con vistas a la puesta en marcha de la ampliación del tranvía T1
Un proyecto con múltiples beneficios
- Un centro de transporte multimodal más funcional, contribuyendo a la atractividad del territorio
- Mejora del tráfico, la seguridad y el confort de los pasajeros
- Espacios públicos tranquilos y ampliados en las entradas de la estación para facilitar los modos activos (caminar, ciclismo, etc.)
- Mejora de la calidad del aire y del entorno vital: verdización de los patios, cambio modal del coche al transporte público y modos activos.