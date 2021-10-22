Los principios de desarrollo y funcionamiento

Los desarrollos seleccionados en el perímetro ferroviario

Un nuevo puente peatonal y un nuevo edificio para pasajeros

El proyecto final incluye la creación de un nuevo edificio de pasajeros de dos plantas y un nuevo puente peatonal, más grande y funcional, para acomodar a más pasajeros en el futuro. La pasarela peatonal existente se mantendrá únicamente para la salida de pasajeros.

La nueva pasarela peatonal se situará en el centro de los andenes existentes. Proporcionará acceso a todos los andenes mediante escaleras mecánicas en el lado oeste y escaleras en el lado este. Cada andén también será accesible mediante un ascensor, situado en el centro de la pasarela peatonal. La nueva pasarela peatonal estará equipada con 5 escaleras fijas, 5 escaleras mecánicas y 5 ascensores para acceder a los distintos andenes. Así, todas las plataformas serán accesibles para PRM y las rutas PRM estarán garantizadas en dichas plataformas.

El nuevo edificio de pasajeros, que se extiende sobre 1000 m² en dos niveles, es el elemento esencial del proyecto del hub, ya que será el nuevo punto de intercambio de la estación Noisy-le-Sec, permitiendo que los pasajeros sean acompañados desde el patio peatonal hasta la nueva pasarela peatonal. También es el principal marcador urbano del centro de la estación de Noisy-le-Sec y debe dirigir naturalmente a los pasajeros hacia los andenes de la estación. Está situada a lo largo de las vías ferroviarias existentes, entre el paso subterráneo (PASO) y el patio superior. Ha sido diseñado para ser lo más compacto posible en términos de superficie, con el fin de reducir el impacto de carbono asociado a su construcción. Su tejado estará vegetado para gestionar el agua de lluvia y asegurar una mejor integración urbana. La relación entre los niveles superior e inferior del edificio de pasajeros está asegurada por una escalera y un ascensor accesibles para personas con movilidad reducida.

La remodelación del puente peatonal existente

La pasarela peatonal existente se mantuvo solo en la dirección de las salidas de la estación para facilitar el tráfico de pasajeros, creando así más salidas posibles desde los andenes.

Nuevos refugios en los muelles

La demolición y reconstrucción de los refugios son necesarias para la construcción del puente peatonal. Como parte del proyecto del centro, se planea demoler los 3 refugios existentes en los andenes y reconstruir 3 nuevos refugios en los andenes 1, 3 y 4, para proteger a los pasajeros del mal tiempo durante el tiempo de espera. El andén 2 no estará equipado con nuevos refugios porque el RER E no lo sirve.