Aprobación de la Declaración del Proyecto

Fecha de publicación: 3 de noviembre de 2021

Tras la investigación pública celebrada del 23 de abril al 26 de mayo de 2021, y la opinión favorable del comisionado investigador sobre el proyecto entregada a finales de julio, el Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités aprobó el 11 de octubre de 2021 la declaración del proyecto para la remodelación del centro de la estación Val de Fontenay.

La declaración del proyecto justifica el interés general del proyecto. Afronta los retos de hacer la estación accesible y mejorar su seguridad. El proyecto también permite adaptar la estación a la llegada de nuevos medios de transporte pesado y al desarrollo urbano de la zona. Además, el proyecto de remodelación de la estación de tren de Val de Fontenay promueve el uso del transporte público, es compatible con los documentos de planificación y tiene un equilibrio socioeconómico positivo.

La declaración del proyecto también especifica el seguimiento dado a las recomendaciones hechas por el comisionado investigador tras la investigación pública:

Recomendación 1, la solicitud de coordinación de todos los edificios de pasajeros previstos en el sector noreste: Île-de-France Mobilités ya es responsable de coordinar los estudios de los distintos elementos del centro de la estación que serán realizados por cada propietario del proyecto (RATP, SGP, SNCF Gares & Connexion y SPL Marne au Bois). Esta misión continuará para garantizar la coherencia general del programa del clúster;

Recomendación 2, evaluación y restricción de las rutas y paradas de autobús que sirven al lado este del grupo: Île-de-France Mobilités continuará los estudios sobre la ubicación de las paradas y examinará la posibilidad de integrar una estación de autobús adicional al este (ya está prevista una estación de autobuses al oeste). Se tendrán en cuenta los impactos de la reestructuración de la red de autobuses relacionados con el proyecto y otros proyectos de transporte local;

recomendación 3, seguridad de las plataformas RER E: Île-de-France Mobilités pedirá a SNCF Gares & Connexions que realicen la operación de descongestión y hagan accesible el RER E en Val de Fontenay lo antes posible y, a la espera de los desarrollos estructurales, que implementen medidas a corto plazo;

Recomendación 4, la incorporación de plazas de aparcamiento para el punto de bajada, para taxis y para personas con movilidad reducida, al este y oeste de la estación: Île-de-France Mobilités se compromete a estudiar la integración de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida al oeste de la estación y en el alcance de las limitaciones del lugar.

El siguiente paso es la decisión del prefecto, que debe decidir sobre la utilidad pública del proyecto.

Encuentra para descargar: