ReurbanizaciónGare de Val de Fontenay

Región de Île-de-France
Departamento de Val-de-Marne
Ciudad de Fontenay-sous-Bois
Sociedad de Grandes Proyectos
Île-de-France Mobilités

La estación Val de Fontenay está servida por las líneas del RER A y E y siete líneas de autobús durante el día y dos noctiliens. Con 115.000 pasajeros diarios, Val de Fontenay es la estación líder en la región oriental de Île-de-France.

Para 2035, el número de pasajeros en la estación Val de Fontenay aumentará un 115% debido a la puesta en marcha de nuevas líneas de transporte público (Tranvía T1, Bus Bord de Marne, Metro 1, Metro 15 y RER E extendidos hacia el oeste) y al desarrollo urbano en la zona. Val de Fontenay desempeñará un papel fundamental en la dinámica de desarrollo de la región oriental de Ile-de-France.

Se está volviendo esencial replantear la disposición y el funcionamiento de la estación para mejorar la calidad del servicio a los pasajeros y preparar la llegada de nuevos medios de transporte.

Cifras clave

Calendario provisional

El calendario para la ejecución del proyecto global debe ser coherente con los plazos para la puesta en marcha de los proyectos de transporte y con el calendario de entrega de los proyectos urbanos:

  • a medio plazo con la llegada del tranvía y autobús T1 Bord de Marne (TCSP ex-RN34)
  • a largo plazo, con la llegada del Metro 15, el Grand Paris Express, el Metro 1, así como el desarrollo de un proyecto urbano en el sector Péripôle.

Para ello, el proyecto ha sido diseñado para ser gradual.

Finanzas y actores

Finanzas

El proyecto de remodelación del centro de la estación Val de Fontenay se divide en acciones de diferentes tipos:

  • la desaturación de la estación existente;
  • la accesibilidad del RER E y la conexión entre el RER E y el RER A;
  • la interconexión con el Metro 15 (dirigido por la Société du Grand Paris) y el Metro 1 (dirigido por un copropietario del proyecto Île-de-France Mobilités y la RATP);
  • apoyo para la llegada de proyectos estructurados en superficie (Tranvía T1).

Por ello, el proyecto es elegible para varios tickets de financiación:

  • la financiación prevista en el Contrato del Plan Estado-Región para la mejora y modernización del RER y para los centros multimodales identificados en el Plan de Viajes Urbanos de la región de Île-de-France;
  • financiación para el Plan Maestro de Accesibilidad (SDA);
  • la financiación prevista bajo el ticket de interconexiones Grand-Paris en la CPER 2015-2020;
  • la financiación en derecho consuetudinario de Île-de-France Mobilités;
  • la financiación movilizada por las autoridades locales en el marco de sus competencias en desarrollo y gestión de carreteras.