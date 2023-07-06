ReurbanizaciónGare de Val de Fontenay

La estación Val de Fontenay está servida por las líneas del RER A y E y siete líneas de autobús durante el día y dos noctiliens. Con 115.000 pasajeros diarios, Val de Fontenay es la estación líder en la región oriental de Île-de-France.

Para 2035, el número de pasajeros en la estación Val de Fontenay aumentará un 115% debido a la puesta en marcha de nuevas líneas de transporte público (Tranvía T1, Bus Bord de Marne, Metro 1, Metro 15 y RER E extendidos hacia el oeste) y al desarrollo urbano en la zona. Val de Fontenay desempeñará un papel fundamental en la dinámica de desarrollo de la región oriental de Ile-de-France.

Se está volviendo esencial replantear la disposición y el funcionamiento de la estación para mejorar la calidad del servicio a los pasajeros y preparar la llegada de nuevos medios de transporte.