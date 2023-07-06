ReurbanizaciónGare de Val de Fontenay

Actualizado el
Aprobación de la Declaración del Proyecto
El calendario para la ejecución del proyecto global debe ser coherente con los plazos para la puesta en marcha de los proyectos de transporte y con el calendario de entrega de los proyectos urbanos:
- a medio plazo con la llegada del tranvía y autobús T1 Bord de Marne (TCSP ex-RN34)
- a largo plazo, con la llegada del Metro 15, el Grand Paris Express, el Metro 1, así como el desarrollo de un proyecto urbano en el sector Péripôle.
Para ello, el proyecto ha sido diseñado para ser gradual.
Finanzas
El proyecto de remodelación del centro de la estación Val de Fontenay se divide en acciones de diferentes tipos:
- la desaturación de la estación existente;
- la accesibilidad del RER E y la conexión entre el RER E y el RER A;
- la interconexión con el Metro 15 (dirigido por la Société du Grand Paris) y el Metro 1 (dirigido por un copropietario del proyecto Île-de-France Mobilités y la RATP);
- apoyo para la llegada de proyectos estructurados en superficie (Tranvía T1).
Por ello, el proyecto es elegible para varios tickets de financiación:
- la financiación prevista en el Contrato del Plan Estado-Región para la mejora y modernización del RER y para los centros multimodales identificados en el Plan de Viajes Urbanos de la región de Île-de-France;
- financiación para el Plan Maestro de Accesibilidad (SDA);
- la financiación prevista bajo el ticket de interconexiones Grand-Paris en la CPER 2015-2020;
- la financiación en derecho consuetudinario de Île-de-France Mobilités;
- la financiación movilizada por las autoridades locales en el marco de sus competencias en desarrollo y gestión de carreteras.