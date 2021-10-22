Consulta previa

La consulta es un momento de información e intercambio con el público para presentar la oportunidad y las principales características del proyecto. Regulado por el artículo L.103-2 del Código de Urbanismo o por el artículo L.122-1 del Código Ambiental, según el contexto del proyecto, su objetivo es recopilar los comentarios y opiniones de todas las partes interesadas en el territorio sobre los principales principios y objetivos del proyecto. Esta fase concluye con un informe aprobado por el Consejo STEM, que informa sobre los intercambios y opiniones expresados durante la consulta con el público.

CPER

Un Contrato de Plan Estado-Región (CPER) es un documento mediante el cual el Estado y una región se comprometen a programar y financiar durante varios años los principales proyectos de desarrollo regional, como la creación de infraestructuras de transporte.

DOCP

Archivo de Objetivos y Características PrincipalesEl Archivo de Objetivos y Características Principales (DOCP) es un documento administrativo que presenta la oportunidad y viabilidad del proyecto: presenta las líneas principales y permite medir las apuestas.

Investigación pública

En la última fase de la consulta pública, la investigación pública tiene como objetivo presentar el proyecto y sus impactos en el medio ambiente, así como las medidas que se tomarán para limitar sus efectos, permitiendo al público expresar nuevamente su opinión sobre el proyecto. La investigación se abre mediante una orden emitida por el prefecto, que nombra a un comisario-investigador o a una comisión pública de investigación compuesta por varios miembros. Al final de la investigación, el comisionado investigador elabora un informe, sobre la base del cual formula una opinión favorable o desfavorable; la opinión favorable puede, cuando corresponda, ir acompañada de reservas y/o recomendaciones.

Intermodalidad

Intermodalidad se refiere a la posibilidad de cambiar fácilmente de un modo de transporte a otro durante el mismo viaje.

Persona con movilidad reducida

Todas estas son personas que se enfrentan a la dificultad de moverse en un entorno que a menudo es inadecuado. Estas dificultades pueden deberse a la edad, la enfermedad o un accidente, todos los cuales reducen significativamente la igualdad de oportunidades en la vida cotidiana.

Plan de viaje urbano para Île-de-France

Aprobado por el Consejo Regional de Île-de-France mediante deliberación el 19 de junio de 2014, el Plan de Viajes Urbanos de Île-de-France tiene como objetivo coordinar las políticas de los actores de la movilidad para todos los modos de transporte a nivel regional. Su principal objetivo es impulsar la demanda de viajes y ofrecer soluciones personalizadas para toda la cadena de viajes.

Centro de intercambio multimodal

Un intercambio multimodal es un lugar de articulación de redes de transporte que tiene como objetivo facilitar la práctica de diferentes modos de transporte de pasajeros. Su objetivo es promover las conexiones y la accesibilidad a la red de transporte.

Diagrama esquemático

El diagrama esquemático define el programa funcional de la operación, especifica sus objetivos y realiza una evaluación económica, social y medioambiental inicial.

Plan Director de Accesibilidad

El acuerdo del STIF con los actores ferroviarios SNCF y RFF ha permitido desplegar un plan coordinado para hacer accesibles las estaciones desde 2009. Los proyectos de accesibilidad deben garantizar el acceso de las personas con movilidad reducida desde el patio de la estación hasta el embarque del tren: taquillas adaptadas, balizas acústicas, elevación de andenes para elevarlos al nivel del suelo del tren, franjas de advertencia a lo largo de los andenes y en la parte superior de escaleras fijas, Instalación de ascensores, puertas automáticas y creación de pasarelas y pasos inferiores.

SDRIF

El plan maestro para la región de Île-de-France (SDRIF) es el documento estratégico para la planificación y desarrollo a largo plazo de la región de Île-de-France. El nuevo SDRIF fue aprobado por el Estado mediante el Decreto nº 2013-1241 de 27 de diciembre de 2013.

Véligo

Véligo es un servicio de acceso gratuito o espacios seguros para aparcar tu bicicleta disponible en estaciones o estaciones de la región de Île-de-France establecidas por el STIF. Las zonas seguras son accesibles con una tarjeta Navigo cargada con un billete de transporte válido.