La investigación pública sobre el proyecto de remodelación de la estación Val de Fontenay se celebró del viernes 23 de abril al miércoles 26 de mayo de 2021.

La investigación pública

Este procedimiento es un paso regulatorio previo al inicio de los trabajos y se aplica a todos los proyectos que tienen un impacto en su entorno.

La investigación pública tiene los siguientes objetivos:

Presentar al público las características del proyecto y las condiciones para su integración en su entorno, sus impactos y las medidas para remediarlos;

Recopilar la expresión del mayor número posible de personas para proporcionar información útil para la evaluación del proyecto y perfeccionar la continuación de los estudios;

Para que sea posible declarar el proyecto de interés público.

Está organizada bajo el amparo de un comisionado investigador que se asegura de que funcione sin problemas y que el público cuyas observaciones recoge esté debidamente informado.

Métodos de información y expresión

Del 23 de abril al 26 de mayo de 2021, varias modalidades estuvieron disponibles para el público.

Las sentencias podían presentarse en el registro digital, registrarse en el registro en papel en el ayuntamiento de Fontenay-sous-Bois o enviarse directamente al comisionado investigador.

Se han organizado cuatro sesiones para discutir con el comisionado investigador en Fontenay-sous-Bois.

El expediente de la consulta pública estuvo disponible para consulta en el ayuntamiento y sigue siendo accesible en la página web del proyecto.

Seguimiento de la investigación pública

A finales de julio, el comisario investigador de la investigación pública sobre la remodelación del centro de la estación Val de Fontenay emitió una opinión favorable sobre el proyecto.

Encuentra para descargar:

El 11 de octubre, el Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités aprobó la declaración de proyecto para la remodelación del centro de la estación Val de Fontenay.

Tras la opinión favorable del comisionado investigador el pasado julio, se supone por tanto un nuevo avance administrativo del proyecto que acaba de realizarse. La remodelación de la estación Val de Fontenay continúa su camino hacia la siguiente etapa: la Declaración de Utilidad Pública (DUP) por el Prefecto de Val-de-Marne.

¿Qué es la declaración del proyecto?

La declaración del proyecto se redacta al final de la investigación pública. Es un documento por el cual la entidad pública responsable del proyecto decide sobre el interés general de la operación planificada. Tiene en cuenta el estudio de impacto, la opinión de la autoridad administrativa estatal competente en materia medioambiental y el resultado de la consulta pública. En particular, especifica los compromisos del propietario del proyecto para cumplir con las recomendaciones del comisionado investigador.