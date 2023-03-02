¡Pronto la investigación pública!

Fecha de publicación: 19 de noviembre de 2020

Tras la aprobación del esquema el 8 de julio de 2020, el Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités aprobó su expediente de investigación pública el 8 de octubre de 2020.

Se acaban de dar dos pasos importantes para el primer centro de estaciones en la región oriental de Île-de-France. El proyecto continúa con la preparación de la investigación pública que debería comenzar en la primera mitad de 2021, un paso regulatorio clave antes del inicio de los trabajos.

Para saber más sobre las noticias del proyecto, consulta el boletín distribuido a finales de noviembre de 2020. Île-de-France Mobilités seguirá la información continua sobre el territorio durante todo el avance del proyecto.