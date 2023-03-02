Diagnóstico del sótano

Fecha de publicación: 22 de enero de 2018

Desde mediados de enero de 2018, Île-de-France Mobilités realiza estudios subterráneos, conocidos como estudios geotécnicos. Se celebran cerca de la estación de tren de Val de Fontenay y duran unas 5 semanas.

Naturaleza del suelo, presencia o ausencia de cavidades, estudios de aguas subterráneas, etc. estos estudios permitirán a Île-de-France Mobilités comprender mejor el subsuelo. Estas encuestas no tendrán impacto en los pasajeros ni provocarán interrupciones en las líneas de transporte.