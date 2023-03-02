Opiniones iniciales sobre el proyecto

Fecha de publicación: 24 de febrero de 2017

Decenas de pasajeros se detuvieron en el puesto de consulta de la estación de Val de Fontenay el martes 21 de febrero para informarse más y hacer preguntas sobre el proyecto. Se presentaron opiniones iniciales y las discusiones con el equipo del proyecto animaron esta primera reunión. El STIF y los socios del proyecto quieren agradecer a todas las personas que conocimos.

La segunda reunión de pasajeros tendrá lugar el martes 21 de marzo a partir de las 16:30.

Da tu opinión sobre el proyecto

También puedes inscribirte en los dos talleres de caminata que se organizarán el jueves 9 de marzo a través del formulario de inscripción