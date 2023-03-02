Consulta pública del 23 de abril al 26 de mayo de 2021: ¡indíquense y exprésense!

Fecha de publicación: 12 de abril de 2021

Del 23 de abril al 26 de mayo de 2021, la prefectura del Val-de-Marne organiza la fase de investigación pública relacionada con el proyecto del centro de la estación Val de Fontenay.

En esta ocasión, podrás conocer el proyecto en detalle y dar tu opinión.

Tienes a tu disposición varias formas de información y métodos de participación:

El expediente de la investigación pública, que puede consultarse en línea y en la Maison de l'habitat et du cadre de vie en Fontenay-sous-Bois;

Cuatro oficinas del comisionado investigador en la Maison de l'habitat et du cadre de vie Fontenay-sous-Bois;

Los diferentes registros, accesibles en línea en los ayuntamientos o para enviarlos por correo.

Para más información sobre las modalidades, consulte la página dedicada a la investigación pública