Consulta pública del 23 de abril al 26 de mayo de 2021: ¡indíquense y exprésense!
Fecha de publicación: 12 de abril de 2021
Del 23 de abril al 26 de mayo de 2021, la prefectura del Val-de-Marne organiza la fase de investigación pública relacionada con el proyecto del centro de la estación Val de Fontenay.
En esta ocasión, podrás conocer el proyecto en detalle y dar tu opinión.
Tienes a tu disposición varias formas de información y métodos de participación:
- El expediente de la investigación pública, que puede consultarse en línea y en la Maison de l'habitat et du cadre de vie en Fontenay-sous-Bois;
- Cuatro oficinas del comisionado investigador en la Maison de l'habitat et du cadre de vie Fontenay-sous-Bois;
- Los diferentes registros, accesibles en línea en los ayuntamientos o para enviarlos por correo.
Para más información sobre las modalidades, consulte la página dedicada a la investigación pública