Fin de la investigación pública: ¡gracias por su participación!

Fecha de publicación: 27 de mayo de 2021

La investigación pública previa a la declaración de utilidad pública para el proyecto del centro de la estación Val de Fontenay se llevó a cabo del 23 de abril al 26 de mayo de 2021.

La comisionada investigadora redactará ahora el informe sobre el progreso de la investigación pública y dará su opinión sobre el proyecto antes de finales de junio de 2021.

Sobre la base de esta opinión, el prefecto decidirá entonces sobre la utilidad pública del proyecto.

Para más información sobre los próximos pasos, consulte la página dedicada a la investigación pública.