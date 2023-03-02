La consulta ha terminado

Fecha de publicación: 11 de abril de 2017

Los socios del proyecto desean agradecer a todas las personas que participaron en la consulta sobre el proyecto de remodelación de la estación Val de Fontenay. En total, se recibieron más de 460 avisos entre el 20 de febrero y el 24 de marzo de 2017, a través de la página web, el cupón T o durante diversas reuniones organizadas.

Todas estas opiniones y contribuciones se incluirán en el balance de la consulta.

Para mantenerte informado sobre el seguimiento del proyecto, puedes suscribirte al boletín aquí.