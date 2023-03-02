¡Los resultados de la consulta están en línea!

Fecha de publicación: 30 de junio de 2017

El miércoles 28 de junio de 2017, el Consejo del Sindicato de Transportes de Île-de-France adoptó el informe xa0 de la consulta sobre la remodelación de la estación Val de Fontenay.

Se recopilaron un total de 495 opiniones, compartiendo casi unánimemente la puntualidad del proyecto. ¡Gracias a todos por participar!

Esta decisión marca la continuación del proyecto, teniendo en cuenta los intercambios con residentes locales, usuarios de la estación, actores institucionales, socioeconómicos y asociados en la zona.

Descubre los resultados de la consulta y el seguimiento del proyecto.