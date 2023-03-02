El centro de la estación Val de Fontenay avanza...

Fecha de publicación: 10 de julio de 2020

El miércoles 8 de julio de 2020, el Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités votó el diagrama esquemático del proyecto para remodelar el centro de la estación Val de Fontenay.

¿Qué es el diagrama esquemático?

El diagrama esquemático se utiliza para compilar el archivo de Consulta Pública. Define el programa funcional de la operación en términos de integración urbana y ambiental, operación, seguridad, intermodalidad y teniendo en cuenta las recomendaciones derivadas de la consulta. Además, especifica el coste y el calendario del proyecto considerando los riesgos y posibles peligros. El programa se decidirá tras la Investigación Pública, en la fase de Proyecto Preliminar.

Descarga la deliberación del Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités haciendo clic aquí y el archivo completo haciendo clic aquí.