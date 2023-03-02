¡Gracias por tu participación!

Fecha de publicación: 27 de marzo de 2017

Los socios del proyecto quieren agradecer a todas las personas que participaron en la consulta sobre la remodelación de la estación Val de Fontenay.

Se expresaron más de 360 opiniones sobre el proyecto a través de la página web, el cupón T adjunto al folleto informativo, pero también durante reuniones con el público.

Todas estas opiniones y contribuciones serán consideradas en la evaluación de la consulta y se utilizarán para guiar futuros estudios.