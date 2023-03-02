Participa en la consulta sobre el nuevo acceso RER A al Val de Fontenay

Fecha de publicación: 23 de noviembre de 2017

Del 20 de noviembre al 19 de diciembre de 2017, la RATP está llevando a cabo una consulta sobre xa0, la adaptaciónxa0 y la creación de nuevos accesos xa0 al RER A.

Île-de-France Mobilités ha elaborado un proyecto integral para la remodelación de la estación con el fin de mejorar su funcionamiento y la calidad del servicio para los pasajeros.

Este proyecto incluye en particular la adaptación de los accesos RER A (obras de la RATP y objeto de esta consulta):

La creación de una salida adicional hacia el oeste, cerca de la rotonda General de Gaulle desde el andén hacia París, promoverá una mejor salida desde el andén sur del RER A desde Marne-la-Vallée y mejorará las condiciones de seguridad de la estación.

Creación de un paso subterráneo al este, allée des Sablons.xa0 Esto creará un mejor cruce norte-sur al este del polo, especialmente como salida por la mañana para el RER A que viene de París y preparará la futura conexión con las líneas de metro 1 y 15.

Para más información, visita:

• Folleto informativo de Lexa0;

• los paneles expositivos en la estación Val de Fontenay;

• La página web: www.ratp.fr/concertations

Puedes expresarte:

• devolviendo el cupón T adjunto al folleto (de forma gratuita);

• por correo electrónico a [email protected]