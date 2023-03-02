Solo quedan dos días para inscribirse en los talleres de caminata del jueves 9 de marzo

Fecha de publicación: 7 de marzo de 2017

Los momentos destacados de la consulta sobre la remodelación de la estación Val de Fontenay, los talleres de caminata del jueves 9 de marzo de 2017, ofrecerán a los participantes la oportunidad de sumergirse en el corazón de los retos del proyecto.

Tras un recorrido por los espacios de la estación en compañía del equipo del proyecto, el público podrá debatir alrededor de una mesa durante la segunda parte de la reunión.

Se programan dos sesiones: una de 12 p.m. a 2 p.m. y otra de 5:30 p.m. a 7:30 p.m. Regístrate aquí para participar.