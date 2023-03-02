Un repaso a la consulta

Fecha de publicación: 23 de noviembre de 2017

Muchos expresaron su opinión sobre la elección del escenario para el desarrollo del interior de la estación, con preferencia por la creación de túneles subterráneos siempre que se tengan en cuenta los aspectos medioambientales y de seguridad.

También se planteó el tema de la accesibilidad por todos los medios, ya sea a pie o en bicicleta, con rutas más cómodas y legibles, así como el refuerzo del aparcamiento seguro para bicicletas y la importancia del servicio de autobús a la estación.

Los participantes apoyan en gran medida un enfoque de más servicios y tiendas en las estaciones y están a favor de una mejora general de la calidad del servicio.