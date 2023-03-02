Todo lo que necesitas saber sobre la remodelación de la estación Val de Fontenay

Fecha de publicación: 6 de febrero de 2017

El proyecto de remodelación de la estación Val de Fontenay se ocupa de los espacios dentro de la estación para mejorar el tráfico de pasajeros y las conexiones, y de los espacios alrededor de la estación para facilitar la intermodalidad, es decir, el acceso por todos los modos.

El objetivo es replantear la estación en línea con la llegada de las nuevas líneas de transporte público xa0 (Tranvía 1 y Metros 1 y 15) y el desarrollo urbano de los alrededores.

Todo sobre el proyecto