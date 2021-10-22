Horizonte 2035
Estación Val de Fontenay, para 2035
Para 2035, el centro de la estación Val de Fontenay acogerá la llegada de nuevas líneas de transporte:
- Metro 15 del Grand Paris Express (fase de estudio)
- El final de la ampliación del Metro 1 desde el Château de Vincennes (frase de estudio)
- La terminal del tranvía T1 en la Avenue de Lattre de Tassigny (fase de obras)
Ubicada en una zona dinámica, han surgido proyectos urbanos alrededor de la estación como:
- La creación del campus de la Société Générale, con alrededor de 5.000 empleados;
- Entrega del edificio de la RATP en 2019
Y otros están en fase de desarrollo, como el proyecto Val de Fontenay – Alouettes con:
- 600.000 m² de proyecto urbano alrededor de la estación
- más de 75 hectáreas en mutación;
- 1.000 nuevas viviendas (excluyendo viviendas específicas, hoteles y Péripôle);
- 300.000 m² de oficinas, duplicando el actual sector terciario.
O de nuevo:
- El desarrollo de la Pointe cuenta con 85.000 m² de espacio de oficinas.
Mañana, un 115% más de pasajeros utilizará la estación de Val de Fontenay.
Entre ahora y 2035 y con la puesta en marcha gradual de futuras líneas de transporte, es necesario replantear la operación del centro de la estación Val de Fontenay para permitir que los pasajeros se desplacen con facilidad y seguridad dentro de la estación.