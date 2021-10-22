Horizonte 2035

Estación Val de Fontenay, para 2035

Para 2035, el centro de la estación Val de Fontenay acogerá la llegada de nuevas líneas de transporte:

Ubicada en una zona dinámica, han surgido proyectos urbanos alrededor de la estación como:

La creación del campus de la Société Générale , con alrededor de 5.000 empleados;

Entrega del edificio de la RATP en 2019



Y otros están en fase de desarrollo, como el proyecto Val de Fontenay – Alouettes con:

600.000 m² de proyecto urbano alrededor de la estación

más de 75 hectáreas en mutación;

1.000 nuevas viviendas (excluyendo viviendas específicas, hoteles y Péripôle);

300.000 m² de oficinas, duplicando el actual sector terciario.

O de nuevo:

El desarrollo de la Pointe cuenta con 85.000 m² de espacio de oficinas.

Mañana, un 115% más de pasajeros utilizará la estación de Val de Fontenay.