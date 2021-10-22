A simple vista

Objetivos

El proyecto del centro de la estación Val de Fontenay se centra en:

• por un lado, mejorar el funcionamiento de la estación actual, en particular hacerla totalmente accesible, y disociar al máximo posible el funcionamiento de la RER A y E;

• y, por otro lado, apoyar el aumento del tráfico inducido por el desarrollo de la oferta de transporte y la dinámica urbana del sector.

Dada la utilización actual de la estación, sus perspectivas de desarrollo y las disfunciones que experimenta actualmente, el proyecto de remodelación del centro de la estación Val de Fontenay debe cumplir cuatro objetivos prioritarios:

Reorganización y ampliación de los espacios de la estación

La emisora verá un aumento de casi un 115% en la afluencia de pasajeros. Mañana habrá más pasajeros que irán a Val de Fontenay para tomar una de las líneas de transporte. Es esencialreorganizar y ampliar los espacios de la estación para acomodara los pasajeros y mejorar las conexiones entre las líneas de transporte actuales y futuras. Este objetivo también responde a la necesidad de crear accesos dedicados y de hacer accesibles los andenes del RER E para personas con movilidad reducida, al tiempo que mejora la visibilidad y legibilidad de los accesos en los lados este y oeste de la estación.

Mejorar el área alrededor de la estación en línea con los proyectos de desarrollo realizados por las autoridades locales

A pie, en bicicleta o en autobús, la estación Val de Fontenay debeestar accesible a todos los medios de transporte para los pasajeros. Por eso los líderes del proyecto ya están pensando en mejorar el acceso a la estación, en línea con los proyectos urbanos del distrito. La remodelación del centro de la estación Val de Fontenay tiene como objetivo apoyar el desarrollo urbano circundante. La interrupción física y visual de la viga E de la A86 / RER se mitigará mediante la creación de un enlace peatonal y urbano entre el Este y el Oeste. En el lado este del Val de Fontenay, con la llegada de los Metros 1 y 15, se creará un acceso estructurado que ofrecerá a los pasajeros todos los servicios de una estación y las instalaciones a favor de la intermodalidad.

Mejorar la calidad del servicio para todos los viajeros

Este objetivo incluye mejorar la legibilidad, el confort y la seguridad de las rutashacia y dentro de la estación, así como mejorar la calidad del servicio (gestión de la información de los pasajeros en la estación, implantación de señalización global para todos los modos de transporte, desarrollo de servicios y promoción comercial, etc.). etc.).

Diseñar un proyecto por fases

Para 2035, Val de Fontenay experimentará una verdadera revolución con la llegada de nuevas líneas de transporte público y la aparición de nuevos distritos. El proyecto tendrá que llevarse a cabo envarias fases sucesivas de desarrollopara poder tener en cuenta los calendarios de estos proyectos urbanos y de transporte mientras se piensa en mejorar la estación hoy en día. El trabajo también tendrá que ser pensado teniendo en cuenta el funcionamiento del clúster.