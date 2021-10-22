Financiación y los actores

La implementación del proyecto

Île-de-France Mobilités es el propietario del proyecto. Gestiona los estudios hasta el final de la investigación pública

Los estudios del proyecto se llevan a cabo en estrecha colaboración con:

Autoridades locales: la ciudad de Fontenay-sous-Bois, el Departamento de Val-de-Marne y el Établissement Public Territorial Paris Est Marne Bois;

Los operadores y propietarios de proyectos de transporte y urbanos existentes y futuros: la SNCF, la RATP, la SGP y la SPL Marne au Bois.

La colaboración de muchos socios de la zona, todos comprometidos con mejorar las posibilidades de transporte de los habitantes, es un factor clave para la remodelación del centro de la estación y para la coordinación con los proyectos cercanos a Val de Fontenay.

Durante la fase de obras, los propietarios del proyecto serán los operadores de transporte en las áreas de las que son responsables (RATP, SNCF, SGP). Para la zona alrededor de la estación, los promotores de los desarrollos serán principalmente proporcionados por el departamento de Val-de-Marne para las carreteras departamentales y la SPL Marne au Bois para el desarrollo de otras calles y espacios públicos.