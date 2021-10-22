La estación - Hoy
La estación Val de Fontenay, hoy
La estación de Val de Fontenay es un importante centro de transporte para la región oriental de Île-de-France.
También forma parte de una dinámica de desarrollo de importancia regional. De hecho, Val de Fontenay es un centro de empleo en rápida expansión y la zona alrededor de la estación cuenta con una alta concentración de proyectos de desarrollo.
Situado en la localidad de Fontenay-sous-Bois, el edificio de pasajeros de la estación Val de Fontenay se abrió al público en 1977. Hoy en día, 115.000 pasajeros diarios utilizan sus corredores para unirse al RER E, al RER A, a las 7 líneas de autobús y a las 2 líneas Noctilien. Y, durante la hora punta de la mañana, casi 15.500 pasajeros llegan a la estación.
Gracias a su alta afluencia, la estación está sufriendo fallos debido a su diseño hace 40 años. Ya no satisface las necesidades de viaje de hoy y del mañana.
Por ejemplo, aunque la conexión entre el RER A y el RER E sea fácil, no hay acceso directo y dedicado a las plataformas del RER E. Para llegar, los pasajeros deben pasar por los andenes del RER A, lo que tiene un efecto de congestión en los andenes de esta línea.
Además, las plataformas RER E no son accesibles para personas con movilidad reducida, en ausencia de ascensores.
Los movimientos alrededor de la estación son relativamente complejos y difíciles de leer para los pasajeros. El acceso al Val de Fontenay desde el este de la estación se realiza mediante entradas estrechas que no son muy cómodas para los peatones.
La estación Val de Fontenay en los años 70
La estación de Val de Fontenay en los años 2000