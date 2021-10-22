Los resultados de la consulta
Desarrollos alrededor de la estación
Mañana, un 115% más de pasajeros utilizarán el centro de Val de Fontenay. Para ofrecer los mejores servicios posibles a los pasajeros, conectar mejor el centro de la estación con su entorno y facilitar el acceso a la estación por todos los modos, Île-de-France Mobilités y sus socios del proyecto están planificando numerosos desarrollos alrededor del centro de la estación. Este es el perímetro "intermodal" del proyecto de remodelación Val de Fontenay.
El perímetro "intermodal" incluye:
- La remodelación de los espacios públicos: se pacificará el entorno de las tres entradas de la estación (zona de reunión, zona 30, etc.). Ofrecerán más espacios generosos para peatones y rutas y aparcamiento adaptados a bicicletas;
- El centro de autobuses, que será remodelado para adaptarse al desarrollo de la oferta de autobuses y ofrecer condiciones de espera cómodas, en línea con el proyecto urbano.
Un proyecto global alineado con proyectos urbanos relacionados.
El territorio donde se encuentra la estación Val de Fontenay experimentará una profunda transformación urbana, liderada por autoridades locales y promotores públicos. El proyecto de remodelación del centro de la estación será fundamental en esta evolución: la estación será accesible a todos los medios de transporte (a pie, en bicicleta, en autobús, etc.), más visible gracias a sus nuevos accesos y mejor integrada. Así, la atractividad del sector se fortalecerá. Île-de-France Mobilités garantizará que las orientaciones de la remodelación del centro de la estación sean coherentes con esta transformación urbana, especialmente en términos de entorno, paisaje y arquitectura, sin modificar las principales funcionalidades del proyecto en cuanto a movilidad.