La implementación del proyecto
Île-de-France Mobilités es el propietario del proyecto. Gestiona los estudios hasta el final de la investigación pública
Los estudios del proyecto se llevan a cabo en estrecha colaboración con:
- Autoridades locales: la ciudad de Fontenay-sous-Bois, el Departamento de Val-de-Marne y el Établissement Public Territorial Paris Est Marne Bois;
- Los operadores y propietarios de proyectos de transporte y urbanos existentes y futuros: la SNCF, la RATP, la SGP y la SPL Marne au Bois.
La colaboración de muchos socios de la zona, todos comprometidos con mejorar las posibilidades de transporte de los habitantes, es un factor clave para la remodelación del centro de la estación y para la coordinación con los proyectos cercanos a Val de Fontenay.
Durante la fase de obras, los propietarios del proyecto serán los operadores de transporte en las áreas de las que son responsables (RATP, SNCF, SGP). Para la zona alrededor de la estación, los promotores de los desarrollos serán principalmente proporcionados por el departamento de Val-de-Marne para las carreteras departamentales y la SPL Marne au Bois para el desarrollo de otras calles y espacios públicos.
Los actores
Île-de-France Mobilités imagina, organiza y financia el transporte público para todos los residentes de Île-de-France.
En el corazón de la red de transporte de Île-de-France, Île-de-France Mobilités reúne a todos los actores (pasajeros, cargos electos, fabricantes, transportistas, gestores de infraestructuras), invierte e innova para mejorar el servicio que se ofrece a los pasajeros. Decide y gestiona proyectos de desarrollo y modernización para todo tipo de transporte. Desde las primeras fases de consulta hasta la puesta en servicio.
En la región de Île-de-France, el Estado invierte en proyectos para modernizar y desarrollar la red existente. Como parte del proyecto Nuevo Gran París anunciado por el Primer Ministro el 6 de marzo de 2013, estos proyectos están coherentemente vinculados a la construcción de las líneas automáticas de metro en la circunvalación Grand Paris Express, en particular para satisfacer las necesidades de transporte de los residentes de Île-de-France. La mejora de la red de transporte diario, en particular de las líneas de metro y RER, así como de las futuras estaciones de transbordo, es una prioridad fundamental para el Estado. El Estado participa económicamente en los estudios para la remodelación de la estación Val de Fontenay.
La región de Île-de-France es el principal financiador del desarrollo del transporte en Île-de-France. Contribuye a la creación o ampliación de muchas líneas de metro, a la modernización de las líneas RER y al desarrollo de estaciones en Île-de-France. Su prioridad: mejorar la calidad de vida de los residentes de Île-de-France desarrollando el transporte de suburbio en suburbio. Actualmente participa en la financiación de los estudios para la remodelación de la estación Val de Fontenay.
Calmar el tráfico de coches, promover el transporte público y el tráfico suave, garantizar un mejor servicio al territorio y reducir los tiempos de viaje dentro del departamento, estos son los principales objetivos del Consejo Departamental en cuanto a desplazamientos. Para lograrlo, el Departamento apoya numerosos proyectos en la región de Val-de-Marne junto con los distintos socios.
Movilizada para el desarrollo del transporte público en su territorio y, en particular, para promover el acceso a las estaciones estructuradas del Nuevo Gran París, la ciudad de Fontenay-sous-Bois participa en la reflexión sobre la intermodalidad alrededor de la estación Val de Fontenay.
Un actor de larga trayectoria en la red de transporte de Île-de-France, la SNCF opera las 5 líneas RER en Île-de-France (incluida la RER E, que sirve a la estación de Val-de-Fontenay), incluyendo 2 conjuntamente con la RATP y las 9 líneas Transilien. Esto representa casi 3,2 millones de residentes de Île-de-France transportados cada día. Además, la SNCF mantiene, desarrolla y moderniza estaciones y la red ferroviaria. Comercializa el espacio de la estación, así como el acceso a la red ferroviaria para todas las compañías de transporte de pasajeros y mercancías. A través de sus misiones, también es un actor principal en la movilidad sostenible, lo que contribuye a la seguridad, calidad, regularidad y comodidad del servicio ferroviario francés
Institución pública del Estado creada en 2010, la Société du Grand Paris es responsable de la construcción del Grand Paris Express. Es responsable de la construcción de la infraestructura que compone la red y de la adquisición del material rodante que circulará por ella. Con 200 kilómetros de red, el Grand Paris Express permite la creación de cuatro nuevas líneas alrededor de París, la ampliación de la línea 14, la construcción de 68 estaciones y el desarrollo de nuevos distritos alrededor de estos futuros centros urbanos.
Cada día, la RATP demuestra su capacidad para operar, desarrollar, modernizar y mantener una de las redes multimodales más eficientes (autobús, metro, RER, tranvía), con más de 3.000 millones de viajes al año.
Invierte e innova para mejorar el servicio que se ofrece a los pasajeros. La RATP es el operador del metro y parte del RER, propietario y gestor de su infraestructura.
Creada en 2012, Marne-au-Bois SPL (MAB SPL) está al servicio de los accionistas de las autoridades locales (las ciudades de Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Fontenay-sous-Bois, Nogent-sur-Marne y el EPT Paris Est Marne&Bois) para la gestión de proyectos, planificación y desarrollo urbano en el este de París. MAB SPL actúa especialmente en el desarrollo del centro terciario de Val de Fontenay y participará en el desarrollo del área alrededor del centro de la estación, en particular como gestor de proyectos para los espacios públicos.
El Establecimiento Territorial Público "Paris Est Marne et Bois" es una asociación intermunicipal que reúne a 13 municipios del Val-de-Marne y 510.000 habitantes. Agrupa habilidades transversales como planificación, residuos y medio ambiente, desarrollo económico, agua y saneamiento, vínculos sociales, vivienda, vivienda y política urbana, el Plan Clima Aire Energético, obras y planificación urbana. En este billete, el Territorio Paris Est Marne et Bois intervendrá para el desarrollo de los alrededores del centro de la estación Val de Fontenay, a través de la MAB SPL, y como financiador.
El calendario
El calendario para la ejecución del proyecto global debe ser coherente con los plazos para la puesta en marcha de los proyectos de transporte y con el calendario de entrega de los proyectos urbanos:
- a medio plazo con la llegada del tranvía y autobús T1 Bord de Marne (TCSP ex-RN34)
- a largo plazo, con la llegada del Metro 15, el Grand Paris Express, el Metro 1, así como el desarrollo de un proyecto urbano en el sector Péripôle.
Para ello, el proyecto ha sido diseñado para ser gradual.
El coste del proyecto
En esta fase de los estudios, el coste del proyecto se estima en 275 millones de euros (+ o – 10%; condiciones económicas enero de 2018):
- 236 millones de euros para el desarrollo del perímetro "ferroviario"
- 24 millones de euros para el desarrollo del perímetro "intermodal"
- 15 millones de euros por terrenos
Financiación del proyecto
El proyecto de remodelación del centro de la estación Val de Fontenay se divide en acciones de diferentes tipos:
- la desaturación de la estación existente;
- la accesibilidad del RER E y la conexión entre el RER E y el RER A;
- la interconexión con el Metro 15 (dirigido por la Société du Grand Paris) y el Metro 1 (dirigido por un copropietario del proyecto Île-de-France Mobilités y la RATP);
- apoyo para la llegada de proyectos estructurados en superficie (Tranvía T1).
Por ello, el proyecto es elegible para varios tickets de financiación:
- la financiación prevista en el Contrato del Plan Estado-Región para la mejora y modernización del RER y para los centros multimodales identificados en el Plan de Viajes Urbanos de la región de Île-de-France;
- financiación para el Plan Maestro de Accesibilidad (SDA);
- la financiación prevista bajo el ticket de interconexiones Grand-Paris en la CPER 2015-2020;
- la financiación en derecho consuetudinario de Île-de-France Mobilités;
- la financiación movilizada por las autoridades locales en el marco de sus competencias en desarrollo y gestión de carreteras.