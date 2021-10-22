Instalaciones
Instalaciones en la estación
Los desarrollos en la estación constituyen el perímetro "ferroviario" del proyecto de remodelación del centro de la estación Val de Fontenay.
Este perímetro incluye:
- la creación de dos nuevos edificios de pasajeros al este. El edificio de pasajeros noreste facilitará el acceso a la RER A y E con accesos dedicados a través de los nuevos pasos subterráneos y permitirá llegar a los metros M1 y M15 y al tranvía T1, así como al distrito de Alouettes y Péripôle Nord (que está cambiando). El edificio de pasajeros del sureste será la puerta de entrada al nuevo paso subterráneo bajo la RER A y conectará los distritos situados a ambos lados de las vías de la RER A.
- la creación de dos nuevos pasos subterráneos para facilitar el acceso al transporte y el cruce de las rutas RER A y E. La primera, llamada "este-oeste", pasará por debajo de las vías del RER E. Conducirá hacia el este en el nuevo edificio de pasajeros, y hacia el oeste hacia la Avenida de las Olimpiadas y el edificio de pasajeros oeste. Proporcionará acceso directo a los andenes del RER E y proporcionará un enlace urbano entre el este y el oeste de Val de Fontenay. La segunda, llamada "norte-sur", pasará por debajo de las vías del RER A. Sustituirá al actual subterráneo, que estará cerrado, y dará lugar a los dos futuros edificios de pasajeros al noreste y sureste.
- la remodelación de los espacios existentes. Estas incluyen mejoras en los andenes de las rutas RER A y E que mejorarán la legibilidad, seguridad y comodidad de los caminos dentro de la estación, y en particular las conexiones entre la RER A y la E. Además, el histórico edificio de pasajeros al oeste será remodelado y abierto más a la ciudad y al nuevo paso subterráneo bajo el RER E.
Tarjeta informativa
Desarrollos alrededor de la estación
Mañana, un 115% más de pasajeros utilizarán el centro de Val de Fontenay. Para ofrecer los mejores servicios posibles a los pasajeros, conectar mejor el centro de la estación con su entorno y facilitar el acceso a la estación por todos los modos, Île-de-France Mobilités y sus socios del proyecto están planificando numerosos desarrollos alrededor del centro de la estación. Este es el perímetro "intermodal" del proyecto de remodelación Val de Fontenay.
El perímetro "intermodal" incluye:
- La remodelación de los espacios públicos: se pacificará el entorno de las tres entradas de la estación (zona de reunión, zona 30, etc.). Ofrecerán más espacios generosos para peatones y rutas y aparcamiento adaptados a bicicletas;
- El centro de autobuses, que será remodelado para adaptarse al desarrollo de la oferta de autobuses y ofrecer condiciones de espera cómodas, en línea con el proyecto urbano.
Tarjeta informativa
Un proyecto global en línea con proyectos urbanos relacionados
El territorio donde se encuentra la estación Val de Fontenay experimentará una profunda transformación urbana, liderada por autoridades locales y promotores públicos. El proyecto de remodelación del centro de la estación será fundamental en esta evolución: la estación será accesible a todos los medios de transporte (a pie, en bicicleta, en autobús, etc.), más visible gracias a sus nuevos accesos y mejor integrada. Así, la atractividad del sector se fortalecerá. Île-de-France Mobilités garantizará que las orientaciones de la remodelación del centro de la estación sean coherentes con esta transformación urbana, especialmente en términos de entorno, paisaje y arquitectura, sin modificar las principales funcionalidades del proyecto en cuanto a movilidad.