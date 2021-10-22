Desarrollos alrededor de la estación
Mañana, un 115% más de pasajeros utilizarán el centro de Val de Fontenay. Para ofrecer los mejores servicios posibles a los pasajeros, conectar mejor el centro de la estación con su entorno y facilitar el acceso a la estación por todos los modos, Île-de-France Mobilités y sus socios del proyecto están planificando numerosos desarrollos alrededor del centro de la estación. Este es el perímetro "intermodal" del proyecto de remodelación Val de Fontenay.
El perímetro "intermodal" incluye:
- La remodelación de los espacios públicos: se pacificará el entorno de las tres entradas de la estación (zona de reunión, zona 30, etc.). Ofrecerán más espacios generosos para peatones y rutas y aparcamiento adaptados a bicicletas;
- El centro de autobuses, que será remodelado para adaptarse al desarrollo de la oferta de autobuses y ofrecer condiciones de espera cómodas, en línea con el proyecto urbano.
El territorio donde se encuentra la estación Val de Fontenay experimentará una profunda transformación urbana, liderada por autoridades locales y promotores públicos. El proyecto de remodelación del centro de la estación será fundamental en esta evolución: la estación será accesible a todos los medios de transporte (a pie, en bicicleta, en autobús, etc.), más visible gracias a sus nuevos accesos y mejor integrada. Así, la atractividad del sector se fortalecerá. Île-de-France Mobilités garantizará que las orientaciones de la remodelación del centro de la estación sean coherentes con esta transformación urbana, especialmente en términos de entorno, paisaje y arquitectura, sin modificar las principales funcionalidades del proyecto en cuanto a movilidad.