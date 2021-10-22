Desarrollos alrededor de la estación

El territorio donde se encuentra la estación Val de Fontenay experimentará una profunda transformación urbana, liderada por autoridades locales y promotores públicos. El proyecto de remodelación del centro de la estación será fundamental en esta evolución: la estación será accesible a todos los medios de transporte (a pie, en bicicleta, en autobús, etc.), más visible gracias a sus nuevos accesos y mejor integrada. Así, la atractividad del sector se fortalecerá. Île-de-France Mobilités garantizará que las orientaciones de la remodelación del centro de la estación sean coherentes con esta transformación urbana, especialmente en términos de entorno, paisaje y arquitectura, sin modificar las principales funcionalidades del proyecto en cuanto a movilidad.