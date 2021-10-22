Instalaciones en la estación
Los desarrollos en la estación constituyen el perímetro "ferroviario" del proyecto de remodelación del centro de la estación Val de Fontenay.
Este perímetro incluye:
- la creación de dos nuevos edificios de pasajeros al este. El edificio de pasajeros noreste facilitará el acceso a la RER A y E con accesos dedicados a través de los nuevos pasos subterráneos y permitirá llegar a los metros M1 y M15 y al tranvía T1, así como al distrito de Alouettes y Péripôle Nord (que está cambiando). El edificio de pasajeros del sureste será la puerta de entrada al nuevo paso subterráneo bajo la RER A y conectará los distritos situados a ambos lados de las vías de la RER A.
- la creación de dos nuevos pasos subterráneos para facilitar el acceso al transporte y el cruce de las rutas RER A y E. La primera, llamada "este-oeste", pasará por debajo de las vías del RER E. Conducirá hacia el este en el nuevo edificio de pasajeros, y hacia el oeste hacia la Avenida de las Olimpiadas y el edificio de pasajeros oeste. Proporcionará acceso directo a los andenes del RER E y proporcionará un enlace urbano entre el este y el oeste de Val de Fontenay. La segunda, llamada "norte-sur", pasará por debajo de las vías del RER A. Sustituirá al actual subterráneo, que estará cerrado, y dará lugar a los dos futuros edificios de pasajeros al noreste y sureste.
- la remodelación de los espacios existentes. Estas incluyen mejoras en los andenes de las rutas RER A y E que mejorarán la legibilidad, seguridad y comodidad de los caminos dentro de la estación, y en particular las conexiones entre la RER A y la E. Además, el histórico edificio de pasajeros al oeste será remodelado y abierto más a la ciudad y al nuevo paso subterráneo bajo el RER E.