Contexto
La estación Val de Fontenay, hoy
La estación de Val de Fontenay es un importante centro de transporte para la región oriental de Île-de-France.
También forma parte de una dinámica de desarrollo de importancia regional. De hecho, Val de Fontenay es un centro de empleo en rápida expansión y la zona alrededor de la estación cuenta con una alta concentración de proyectos de desarrollo.
Situado en la localidad de Fontenay-sous-Bois, el edificio de pasajeros de la estación Val de Fontenay se abrió al público en 1977. Hoy en día, 115.000 pasajeros diarios utilizan sus corredores para unirse al RER E, al RER A, a las 7 líneas de autobús y a las 2 líneas Noctilien. Y, durante la hora punta de la mañana, casi 15.500 pasajeros llegan a la estación.
Gracias a su alta afluencia, la estación está sufriendo fallos debido a su diseño hace 40 años. Ya no satisface las necesidades de viaje de hoy y del mañana.
Por ejemplo, aunque la conexión entre el RER A y el RER E sea fácil, no hay acceso directo y dedicado a las plataformas del RER E. Para llegar, los pasajeros deben pasar por los andenes del RER A, lo que tiene un efecto de congestión en los andenes de esta línea.
Además, las plataformas RER E no son accesibles para personas con movilidad reducida, en ausencia de ascensores.
Los movimientos alrededor de la estación son relativamente complejos y difíciles de leer para los pasajeros. El acceso al Val de Fontenay desde el este de la estación se realiza mediante entradas estrechas que no son muy cómodas para los peatones.
La estación Val de Fontenay en los años 70
La estación de Val de Fontenay en los años 2000
Estación Val de Fontenay, para 2035
Para 2035, el centro de la estación Val de Fontenay acogerá la llegada de nuevas líneas de transporte:
- Metro 15 del Grand Paris Express (fase de estudio)
- El final de la ampliación del Metro 1 desde el Château de Vincennes (frase de estudio)
- La terminal del tranvía T1 en la Avenue de Lattre de Tassigny (fase de obras)
Ubicada en una zona dinámica, han surgido proyectos urbanos alrededor de la estación como:
- La creación del campus de la Société Générale, con alrededor de 5.000 empleados;
- Entrega del edificio de la RATP en 2019
Y otros están en fase de desarrollo, como el proyecto Val de Fontenay – Alouettes con:
- 600.000 m² de proyecto urbano alrededor de la estación
- más de 75 hectáreas en mutación;
- 1.000 nuevas viviendas (excluyendo viviendas específicas, hoteles y Péripôle);
- 300.000 m² de oficinas, duplicando el actual sector terciario.
O de nuevo:
- El desarrollo de la Pointe cuenta con 85.000 m² de espacio de oficinas.
Mañana, un 115% más de pasajeros utilizará la estación de Val de Fontenay.
Entre ahora y 2035 y con la puesta en marcha gradual de futuras líneas de transporte, es necesario replantear la operación del centro de la estación Val de Fontenay para permitir que los pasajeros se desplacen con facilidad y seguridad dentro de la estación.