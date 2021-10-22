La estación Val de Fontenay, hoy

La estación de Val de Fontenay es un importante centro de transporte para la región oriental de Île-de-France.



También forma parte de una dinámica de desarrollo de importancia regional. De hecho, Val de Fontenay es un centro de empleo en rápida expansión y la zona alrededor de la estación cuenta con una alta concentración de proyectos de desarrollo.

Situado en la localidad de Fontenay-sous-Bois, el edificio de pasajeros de la estación Val de Fontenay se abrió al público en 1977. Hoy en día, 115.000 pasajeros diarios utilizan sus corredores para unirse al RER E, al RER A, a las 7 líneas de autobús y a las 2 líneas Noctilien. Y, durante la hora punta de la mañana, casi 15.500 pasajeros llegan a la estación.