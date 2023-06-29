¿Por qué remodelar la estación Val de Fontenay?

Con 1115.000 pasajeros diarios, Val de Fontenay es la estación líder en la región oriental de Île-de-France. Hoy en día, la estación sufre graves fallos derivados de su diseño inicial, que perjudican el confort de los pasajeros. Para 2035, el número de pasajeros en la estación de Val de Fontenay aumentará un 115% debido a la puesta en marcha de nuevas líneas de transporte público (Tranvía 1, Metro 1, Metro 15 y a un aumento de la oferta de autobuses (Bus Bords de Marne)) y al desarrollo urbano en la zona. Val de Fontenay desempeñará un papel fundamental en la dinámica de desarrollo de la región oriental de Ile-de-France.

Se está volviendo esencial replantear la disposición y el funcionamiento de la estación para mejorar la calidad del servicio a los pasajeros y preparar la llegada de nuevos medios de transporte. El proyecto liderado por Île-de-France Mobilités cumple varios objetivos:

Reorganización y ampliación de los espacios de la estación

Desarrollar el entorno en línea con los proyectos de desarrollo realizados por las autoridades locales

Mejorar la calidad del servicio para todos los viajeros

Diseñar un proyecto por fases para poder tener en cuenta los horarios de las nuevas líneas de transporte y proyectos urbanos en Val de Fontenay.