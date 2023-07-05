ReurbanizaciónGare de Val de Fontenay
¿En qué consiste la remodelación de la estación?
En la estación, el proyecto pretende ampliar y reorganizar los espacios para mejorar el tráfico de pasajeros tanto en los espacios existentes de las líneas A y E como en los futuros espacios creados con la llegada de los Metros 1 y 15. También pretende proporcionar un enlace peatonal urbano entre el este y el oeste del Val de Fontenay.
Un cruce de la estación con la creación de varios pasajes subterráneos:
- acceso directo a los andenes del RER E;
- andenes RER E;
- mejoras en las conexiones entre el RER A y el RER E;
- las entradas principales a la estación al este y al oeste;