¿Cuáles son los puntos a recordar sobre el desarrollo de la emisora, sobre el desarrollo alrededor de la estación?

Île de France Mobilités y los socios del proyecto han iniciado una reflexión sobre la intermodalidad y el desarrollo cualitativo del espacio público en las entradas principales:

Lado Oeste

Remodelación de la Avenida Val de Fontenay;

Remodelación de los espacios públicos alrededor del edificio de pasajeros existente;

Remodelación de la Avenue des Olympiades;

Recalificación del sendero Noyer Baril como zona de reunión;

Modificación de la salida nº 19 de la A86;

Remodelación de la Avenida Louison Bobert (RD143).

Lado Sureste

Remodelación ciclista de la Rue Carnot (RD86A);

Reclasificación de la Allée des Sablons.

Instalación de un patio delantero alrededor del edificio de pasajeros del Noreste (BV RER), conexión con los edificios de pasajeros del Metro 1 y Metro 15 y tratamiento de los alrededores en conexión con la estación de tranvía T1 y la ciudad.

Estos desarrollos también van acompañados de una mejora en la información a los pasajeros y en la calidad del servicio (billetes, tiendas) en las inmediaciones y dentro de la estación.