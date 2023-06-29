ReurbanizaciónGare de Val de Fontenay
¿Cuáles son los puntos a recordar sobre el desarrollo de la emisora, sobre el desarrollo alrededor de la estación?
Île de France Mobilités y los socios del proyecto han iniciado una reflexión sobre la intermodalidad y el desarrollo cualitativo del espacio público en las entradas principales:
Lado Oeste
- Remodelación de la Avenida Val de Fontenay;
- Remodelación de los espacios públicos alrededor del edificio de pasajeros existente;
- Remodelación de la Avenue des Olympiades;
- Recalificación del sendero Noyer Baril como zona de reunión;
- Modificación de la salida nº 19 de la A86;
- Remodelación de la Avenida Louison Bobert (RD143).
Lado Sureste
- Remodelación ciclista de la Rue Carnot (RD86A);
- Reclasificación de la Allée des Sablons.
- Instalación de un patio delantero alrededor del edificio de pasajeros del Noreste (BV RER), conexión con los edificios de pasajeros del Metro 1 y Metro 15 y tratamiento de los alrededores en conexión con la estación de tranvía T1 y la ciudad.
Estos desarrollos también van acompañados de una mejora en la información a los pasajeros y en la calidad del servicio (billetes, tiendas) en las inmediaciones y dentro de la estación.