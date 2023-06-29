ReurbanizaciónGare de Val de Fontenay
¿Qué ajustes están planeados para promover la intermodalidad?
La intermodalidad se fomentará con la reorganización del terminal de autobuses al oeste del centro. Los modos activos también se mejorarán con desarrollos previstos para pacificar y hacer las carreteras más seguras. Los caminos también serán accesibles para personas con movilidad reducida y serán cómodos. También se instalarán varias plazas de aparcamiento para bicicletas en cada entrada del centro.