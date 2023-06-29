¿Qué beneficios aportará el proyecto a los usuarios de la estación Val de Fontenay?

El proyecto de la estación Val de Fontenay está totalmente alineado con la política regional para mejorar los desplazamientos diarios.

Su objetivo es diseñar un proyecto coherente para mejorar la accesibilidad de la estación para todos y garantizar una mejor conexión entre los distintos modos de transporte. También se trata de garantizar una mejor calidad de servicio en términos de confort y seguridad.

Para Val de Fontenay, es: