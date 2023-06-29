ReurbanizaciónGare de Val de Fontenay
¿Qué beneficios aportará el proyecto a los usuarios de la estación Val de Fontenay?
El proyecto de la estación Val de Fontenay está totalmente alineado con la política regional para mejorar los desplazamientos diarios.
Su objetivo es diseñar un proyecto coherente para mejorar la accesibilidad de la estación para todos y garantizar una mejor conexión entre los distintos modos de transporte. También se trata de garantizar una mejor calidad de servicio en términos de confort y seguridad.
Para Val de Fontenay, es:
- Una estación 100% accesible;
- Conexiones mejoradas y más cómodas entre el RER A y el RER E en comparación con la situación actual;
- Conexiones más sencillas entre las líneas de transporte actuales y futuras, pero también con otros modos (autobuses, bicicletas, vehículos, etc.)
- Información para pasajeros más legible y servicios de estación más adaptados.