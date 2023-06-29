¿Cuál es el calendario del proyecto? Cómo se llevará a cabo el trabajo.

Al finalizar la investigación pública , se prevé el inicio de los trabajos realizados por los distintos responsables competentes del proyecto, es decir, en 2022. Los trabajos se llevarán a cabo en 4 fases sucesivas entre 2022 y 2035 para garantizar la coherencia con la llegada de las distintas líneas de transporte: Metro 1, Metro 15 y el tranvía T1. Se prevé que el plazo provisional para la finalización de las obras en el centro de la estación sea para 2033. No obstante, la fase de la obra y la puesta en marcha se perfeccionarán durante los estudios preliminares de diseño (AVP) y proyecto (PRO) tras la obtención de la Declaración de Utilidad Pública (DUP). Por tanto, las fechas indicadas en esta fase del proyecto son indicativas y se reevaluarán a medida que avance el proyecto.