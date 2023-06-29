¿Cuál es la financiación del proyecto?

El coste del proyecto, que incluye el desarrollo de los perímetros "ferroviarios" e "intermodales", es de 275 millones de euros sin impuestos. Sin embargo, en esta fase del proyecto, es probable que la cantidad cambie en un + o un – 10%. Se especificará al final de la fase preliminar de diseño.

El proyecto abarca varias acciones y, por tanto, es elegible para varias líneas de financiación: