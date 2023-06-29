ReurbanizaciónGare de Val de Fontenay
¿Cuál es la financiación del proyecto?
El coste del proyecto, que incluye el desarrollo de los perímetros "ferroviarios" e "intermodales", es de 275 millones de euros sin impuestos. Sin embargo, en esta fase del proyecto, es probable que la cantidad cambie en un + o un – 10%. Se especificará al final de la fase preliminar de diseño.
El proyecto abarca varias acciones y, por tanto, es elegible para varias líneas de financiación:
- financiación para el Plan Maestro de Accesibilidad (SDA);
- la financiación prevista bajo el ticket de interconexiones Grand-Paris en la CPER 2015-2020;
- la financiación en derecho consuetudinario de Île-de-France Mobilités;
- la financiación movilizada por las autoridades locales en el marco de sus competencias en desarrollo y gestión de carreteras.