¿Quiénes son los líderes del proyecto?

Île-de-France Mobilités es el propietario del proyecto. Gestiona los estudios técnicos de viabilidad.

La Región de Île-de-France, el Estado y Île-de-France Mobilités son los financiadores de los estudios y la consulta del DOCP. Para estudios más detallados conocidos como diagramas esquemáticos, la financiación se extiende a la ciudad de Fontenay-sous-Bois, el Departamento de Val-de-Marne y la Société du Grand Paris.

Los estudios del proyecto se llevan a cabo en estrecha colaboración con:

Autoridades locales: la ciudad de Fontenay-sous-Bois, el Departamento de Val-de-Marne y el Établissement Public Territorial Paris Est Marne & Bois;

Operadores de transporte y propietarios de proyectos actuales y futuros: SNCF, RATP y SGP.

Durante la fase de obras, la gestión del proyecto pasará a varios actores: los operadores de transporte (RATP, SNCF) intervendrán en los perímetros de los que son responsables, mientras que el Consejo Departamental de Val-de-Marne y el SPL Marne au Bois se encargarán del desarrollo del área alrededor de la estación (el perímetro "intermodal").

Île-de-France Mobilités garantizará la coordinación general del proyecto entre los distintos propietarios, en línea con los demás proyectos urbanos y de transporte.