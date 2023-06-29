¿Cuál es el propósito de una investigación pública? ¿Cuándo se lleva a cabo la consulta sobre el proyecto de remodelación de la estación VAl de Fontenay?

La investigación pública sobre el proyecto de remodelación del centro de la estación Val de Fontenay tendrá lugar del 23 de abril al 26 de mayo de 2021.

Este procedimiento es un paso regulatorio previo al inicio de los trabajos y se aplica a todos los proyectos que tienen un impacto en su entorno. Su objetivo es garantizar que el público esté informado e involucrado y que se tengan en cuenta los distintos intereses en la elaboración de las decisiones. La organización de la investigación pública está confiada al Prefecto de Val-de-Marne

La consulta sobre la remodelación del centro de la estación Val de Fontenay tuvo lugar del 20 de febrero al 24 de marzo de 2017. Atrajo una participación significativa con 495 opiniones de residentes locales, usuarios de la estación y partes interesadas locales.