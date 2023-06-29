ReurbanizaciónGare de Val de Fontenay
¿Cómo podemos obtener información? ¿Cómo puedo participar en la investigación pública?
Actualizado el
Puedes obtener más información en la web del proyecto www.reamenagement-gare-val-de-fontenay.fr, en el boletín o en el paquete informativo que has recibido si vives cerca del clúster o en la web de Île-de-France Mobilités para tener una visión rápida del proyecto.
Puedes participar en la investigación pública por varios métodos:
- Las oficinas en Fontenay-sous-Bois,
Casa de la Vivienda y el Entorno de Vida
6 rue de l'ancienne mairie
Martes, 4 de mayo, de 9:00 a 12:00.
Miércoles 12 de mayo, de 13:30 a 17:00
Jueves 20 de mayo, de 9 a.m. a 12 p.m.
Miércoles 26 de mayo, de 14:00 a 17:30
indefinidoindefinidoindefinidoindefinido
Puedes consultar el expediente de investigación de interés público:
- En Fontenay-sous-Bois
Casa de la Vivienda y el Entorno de Vida
6 rue de l'ancienne mairie
Martes, miércoles y viernes
de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 13:30 a 5:15 p.m.
- La página web del registro digital: reamenagement-pole-gare-val-defontenay.enquetepublique.net
- Página web de la prefectura: val-de-marne.gouv.fr/Publications/AOEP-Avis-d-Ouverture-d-EnquetesPubliques
- La página web del proyecto: reamenagementgare-val-de-fontenay.fr
- La página web de la ciudad de Fontenay-sous-Bois: fontenay.fr/cadre-de-vie/urbanisme/enquetes-publiques1128.html