¿Cómo podemos obtener información? ¿Cómo puedo participar en la investigación pública?

Puedes obtener más información en la web del proyecto www.reamenagement-gare-val-de-fontenay.fr, en el boletín o en el paquete informativo que has recibido si vives cerca del clúster o en la web de Île-de-France Mobilités para tener una visión rápida del proyecto.

Puedes participar en la investigación pública por varios métodos:

Las oficinas en Fontenay-sous-Bois,

Casa de la Vivienda y el Entorno de Vida

6 rue de l'ancienne mairie

Martes, 4 de mayo, de 9:00 a 12:00.

Miércoles 12 de mayo, de 13:30 a 17:00

Jueves 20 de mayo, de 9 a.m. a 12 p.m.

Miércoles 26 de mayo, de 14:00 a 17:30

Puedes consultar el expediente de investigación de interés público: