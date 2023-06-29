¿Cuáles son los siguientes pasos tras la investigación pública?

Sobre la base de las lecciones aprendidas de la consulta, se han realizado los estudios del Esquema de Principios , incluido el estudio de impacto de la remodelación del centro de la estación Val de Fontenay. Han hecho posible presentar un expediente de apoyo para la investigación pública. Al final de este nuevo periodo de intercambios, la Declaración de Utilidad Pública debería ser concedida por el Prefecto de Val-de-Marne en 2022. Los estudios preliminares en profundidad continuarán para perfeccionar el proyecto antes de comenzar el trabajo.